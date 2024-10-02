Казахстан задумал построить второй газопровод в Китай

Казахстан обсуждает с Китаем строительство второго трубопровода для увеличения поставок газа, что может усилить конкуренцию с россией на китайском рынке, пишет Bloomberg.

«Несмотря на сообщения о замедлении экономического роста в Китае, спрос на газ продолжает расти. Мы надеемся достичь консенсуса по увеличению объемов экспорта в Китай», — сообщил агентству председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов.

По его словам, второй трубопровод может быть построен в течение 2—3 лет, а решение о начале строительства ожидается в конце этого года. Стоимость проекта составит $3—6 млрд. Для его финансирования QazaqGaz уже в следующем году выпустит еврооблигации на $1 млрд.

В то же время, как отметил Жаркешов, действующий газопровод работает примерно на 70% мощности, что оставляет возможности для дополнительных поставок. «Мы сосредоточены на выполнении наших обязательств перед Китаем в этот зимний сезон», — заключил глава QazaqGaz.

На данный момент Казахстан экспортирует в Китай около 4 млрд кубометров газа в год, при этом внутреннее потребление в стране находится на уровне около 21 млрд кубометров. В 2023 году Казахстан и Китай продлили трехлетний экспортный контракт.

россия поставляет газ в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В 2024 году объем поставок составит 30 млрд кубометров, а в 2025-м он должен вырасти до максимальных 38 млрд. При этом «Газпром» продает топливо на китайский рынок со скидкой — в следующем году Китай будет получать российский газ по $261 за тысячу кубометров, что на 35% ниже текущих европейских цен ($402).

После начала войны против Украины россия фактически потеряла крупнейший для себя рынок — Европу. Если в 2021 году «Газпром» продал за рубеж 185 млрд кубометров газа, то в 2023-м — только 69 млрд.

На этом фоне россия начала продвигать проект второго трубопровода в Китай — «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров. Он должен был пройти через территорию Монголии, однако Улан-Батор не включил проект в план национального развития до 2028 года.

Президент рф Владимир путин еще в 2022 году предложил председателю КНР Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить «Газпрому» потерянный европейский рынок. Но несмотря на заявления о «стратегическом партнерстве» без границ и поездки путина в Пекин, председатель КНР так и не дал «добро» на стройку. По данным Financial Times, камнем преткновения стала цена газа: Китай потребовал опустить ее до внутрироссийского уровня, то есть около $60 за тысячу кубометров. Это вчетверо дешевле, чем российский газ обходится Китаю сейчас.

Джерело: nigroll.com

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