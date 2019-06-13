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Киевcтар включил связь 4G в харьковском метро

Киевcтар включил связь 4G в харьковском метро

С сегодняшнего дня 4G доступен в метрополитене Харькова. Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно как на станциях, так и во время передвижения между ними.

Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров, которые теперь могут воспользоваться всеми преимуществами связи 4G от Киевстар. Скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных.

В Киевстар свыше 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G. В Харькове в мае 2018 года абоненты использовали всего 95 Тб мобильного трафика в сети 4G, а в мае текущего - в 10 раз больше, порядка 1000 ТБ.

Узнать, поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта связь 4G, можно с помощью USSD-кодов: *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карт. А заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар или воспользовавшись услугой "Самостоятельная замена SIM на 4G".

По материалам: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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