Китай окончательно выкинул россию из проекта совместного самолета

Попытка россии договориться о сотрудничестве в авиапроме с Китаем и создать совместными усилиями первый со времен СССР собственный широкофюзеляжный самолет закончилась провалом.

Китай окончательно исключил российских партеров из проекта лайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года, планируя создать конкурента Boeing и Airbus.

Как сообщает South China Morning Post, китайский разработчик самолета — Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) — перестал упоминать россию как страну — участницу проекта и теперь продвигает самолет вместимостью 280 пассажиров как исключительно китайскую разработку.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/61212

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