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Китай прискорює будівництво нової гілки газопроводу "Центральна Азія-Китай"

Китай прискорює будівництво нової гілки газопроводу Центральна Азія-Китай

Китай прискорює будівництво нової гілки газопроводу "Центральна Азія-Китай" та планує отримувати вдвічі більше газу від Туркменістану.

Нова гілка D пройде через Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан та Киргизстан. А її потужність на 50% перевищить потужності трьох діючих ниток.

Гілка D йтиме не паралельно трьом ниткам, а іншим маршрутом, через південь Узбекистану, від газового родовища Galkynyş.

Після завершення робіт і запуску гілки D поточні зобов'язання Ашхабада щодо постачання газу до Китаю зростуть з 35 до 65 млрд кубометрів на рік.

У 2022 році трьома гілками газопроводу у КНР було поставлено 42 млрд кубометрів газу.

За добу через газопровід проходило в середньому близько 100 млн кубів при пропускній спроможності усіх трьох ниток 50 млрд кубометрів газу на рік.

Джерело: https://t.me/znua_live/119019

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