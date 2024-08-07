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Китай запускає перші супутники угруповання, щоб конкурувати зі Starlink

Китай запускає перші супутники угруповання, щоб конкурувати зі Starlink

Китайське державне підприємство запустило першу партію супутників для мегасузір'я, призначеного для конкуренції майже глобальній інтернет-мережі Starlink американської компанії Space X, повідомляє державна газета.

Запуск знаменує собою важливий крок у досягненні стратегічної мети Пекіна щодо створення власної версії Starlink, комерційного широкосмугового угруповання, що розвивається, яке має близько 5500 супутників у космосі та використовується споживачами, компаніями та урядовими установами.

Конкуренція за зайняття нижніх орбіт Землі також має військові наслідки, потенційно вплинувши на баланс сил між воюючими країнами.

Запуск під керівництвом Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) відбувся в Тайюаньському центрі запуску супутників, одному з головних центрів запуску супутників і ракет Китаю, розташованому в північній провінції Шаньсі, повідомляє China Securities Journal.

Запуск є частиною плану SSST «Thousand Sails Constellation», також відомого як «G60 Starlink Plan», який розпочався минулого року та спрямований на розгортання понад 15 000 супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO).

Супутники LEO зазвичай працюють на висоті від 300 км до 2000 км від поверхні Землі та мають перевагу в тому, що вони дешевші та забезпечують більш ефективну передачу, ніж супутники на вищих орбітах.

Starlink, яким керує мільярдер Ілон Маск, наразі має десятки тисяч користувачів у Сполучених Штатах і планує додати ще десятки тисяч супутників до своєї системи, найбільшої у своєму роді.

Китайські дослідники з Народно-визвольної армії (НВАК) протягом останніх двох років вивчали використання Starlink під час війни в Україні та неодноразово попереджали про ризики, які це становить для Китаю, якщо країна опиниться у військовому конфлікті зі Сполученими Штатами.

Джерело: internetua.com

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