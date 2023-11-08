Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:23
Просмотров: 61

Китайский экспорт в россию продолжил расти двузначными темпами в октябре

Китайский экспорт в россию продолжил расти двузначными темпами в октябре

Экспорт из Китая в россию в октябре оставался на высоком уровне, показали во вторник данные китайской таможни, что идет вразрез с тенденцией снижения спроса на китайские промышленные товары в других странах.

Поставки китайских товаров в россию в октябре выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $8,69 миллиарда, свидетельствуют расчеты Рейтер на основе таможенных данных. Хотя темпы роста замедлились по сравнению с сентябрьским 21%, это контрастирует со снижением общего объема экспорта из КНР на 6,4% в октябре.

Импорт в Китай из россии в прошлом месяце вырос на 9% до $11,11 миллиарда.

Объем двусторонней торговли в январе-октябре составил $196,48 миллиарда, что на 27,7% больше показателей прошлого года, показали данные китайской таможни.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала зрадника, який місяць тому навів «Іскандер» на житлові будинки у центрі Харкова
Сегодня 08:10    9
Росіяни запустили одразу два діпфейки з Залужним. Ці відео - підробка
Сегодня 08:04    23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно
Сегодня 08:02    16
«Вот если ты сопротивляешься, то и ты остался живой» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:50    49
Україна першою у світі вразила ракетний корабель ворога до того, як його ввели в дію, – Defense Express
Сегодня 07:49    51
Плановое уничтожение российской ПВО: хрупкий баланс нарушен
Сегодня 07:40    66
Удар в псину: ХАМАС отказался освобождать российских заложников после переговоров в Москве
Сегодня 07:32    64
Оперативна інформація станом на 06.00 08 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 06:55    75
На окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру
Сегодня 06:26    101
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    126
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 