Китайский экспорт в россию продолжил расти двузначными темпами в октябре

Экспорт из Китая в россию в октябре оставался на высоком уровне, показали во вторник данные китайской таможни, что идет вразрез с тенденцией снижения спроса на китайские промышленные товары в других странах.

Поставки китайских товаров в россию в октябре выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $8,69 миллиарда, свидетельствуют расчеты Рейтер на основе таможенных данных. Хотя темпы роста замедлились по сравнению с сентябрьским 21%, это контрастирует со снижением общего объема экспорта из КНР на 6,4% в октябре.

Импорт в Китай из россии в прошлом месяце вырос на 9% до $11,11 миллиарда.

Объем двусторонней торговли в январе-октябре составил $196,48 миллиарда, что на 27,7% больше показателей прошлого года, показали данные китайской таможни.

Джерело: nigroll.com

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