Ключевые путинские олигархи, попавшие под санкции, продолжают зарабатывать миллиарды на торговле с ЕС

Компании, акционерами которых являются близкие лично к путину миллиардеры, как ни в чем не бывало продолжают экспортировать свою продукцию на Запад.

«Они пользуются лазейкой, позволяющей компаниям беспрепятственно работать на рынках Евросоюза в том случае, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В итоге миллиардную прибыль от торговли с Европой извлекают самые одиозные олигархи, такие как Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска», - говорится в расследовании

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47579

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