20 декабря Рейтерс сообщил что нефтепровод Дружба остановлен по техническим причинам
#ачтослучилось?
Без нефти осталась и Беларусь в том числе. Причины остановок называют разные, даже есть версия что это технические проблемы на нефтеперекачивающей станции Унеча (70 км от границы Украины )
А теперь смотрите за ловкостью рук
1. Нефтепровод Дружба стоит с 20 декабря. Как долго не известно, но сегодня сделали контрольный удар, что говорит о многом.
2. Прокачку газа Украина остановит 1 января
3.Ключевую ставку ЦБ рф не поднял.
Валютная выручка кцапов упадёт, какой будет курс через пару недель?... мммм, я не знаю, а вы знаете ?))
UPD
По поводу заявления МИД Венгрии о возобновлении работы нефтепровода Дружба.
Технически, по правилам ЕС в стране должен быть стратегический резерв на 30 дней. Возможно его начали качать. Чтобы не было паники населения, сделали такое заявление.
Джерело: https://t.me/istrebin/14306