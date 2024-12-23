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20 декабря Рейтерс сообщил что нефтепровод Дружба остановлен по техническим причинам

20 декабря Рейтерс сообщил что нефтепровод Дружба остановлен по техническим причинам

#ачтослучилось?

Без нефти осталась и Беларусь в том числе. Причины остановок называют разные, даже есть версия что это технические проблемы на нефтеперекачивающей станции Унеча (70 км от границы Украины )

А теперь смотрите за ловкостью рук

1. Нефтепровод Дружба стоит с 20 декабря. Как долго не известно, но сегодня сделали контрольный удар, что говорит о многом.

2. Прокачку газа Украина остановит 1 января

3.Ключевую ставку ЦБ рф не поднял.

Валютная выручка кцапов упадёт, какой будет курс через пару недель?... мммм, я не знаю, а вы знаете ?))

UPD

По поводу заявления МИД Венгрии о возобновлении работы нефтепровода Дружба.

Технически, по правилам ЕС в стране должен быть стратегический резерв на 30 дней. Возможно его начали качать. Чтобы не было паники населения, сделали такое заявление.

Джерело: https://t.me/istrebin/14306

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