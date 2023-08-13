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Компания Mitsubishi Heavy Industries разработала многофункциональный морской дрон

Компания Mitsubishi Heavy Industries разработала многофункциональный морской дрон

Компания Mitsubishi Heavy Industries в марте 2023 года представила на выставке DSEI Japan 2023 новый морской дрон, который сможет автоматически запускать и восстанавливать одноразовые системы разминирования и более мелкие беспилотные системы.

Данное беспилотное надводное судно (USV) получило название Whale и, было представлено на выставке DSEI Japan 2023, которая проходила в Тибе с 15 по 17 марта.

Согласно спецификации компании, USV Whale имеет длину 8,8 м, ширину 3,05 м и массу около 6 тонн. Система оснащена складной мачтой. Whale имеет высоту 6,35 м при поднятой мачте и 2,5 м при убранной мачте.

Whale оснащен дизельным двигателем. Система оснащена датчиками и камерами наблюдения. По словам компании, MHI также разрабатывает функции «дистанционного управления и автономной навигации» для Whale.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19828

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Темы: впк, японія

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