кремль звільнив "Газпром" від податків на 600 млрд рублів на рік через рекордні збитки — Moscow Times

З 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКК (податок на видобуток корисних копалин), який було введено для неї на початку 2023 року, випливає з поправок до Податкового кодексу, який затвердила Держдума рф.

Згідно з проектом, за який депутати проголосували у вівторок одразу в другому і третьому читанні, для "Газпрому" буде скасовано надбавку до ПВКК у розмірі 50 млрд рублів на місяць. Спочатку уряд планував, що додаткові газові податки на суму 600 млрд рублів на рік надходитимуть до скарбниці щонайменше до кінця 2025 року. Але різке погіршення фінансового становища "Газпрому" змусило чиновників піти на поступки.

За підсумками минулого року компанія, що має монопольне право на експорт трубопровідного газу з росії, вперше з 1999 року отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а його розмір — 629 млрд рублів — став рекордним за три десятиліття її історії. Експорт російського трубопровідного газу обвалився до 69 млрд кубометрів — найнижчого рівня з 1985 року, а поставки до Європи — колись головного ринку "Газпрому" — досягли мінімуму з кінця 1970-х. У першому півріччі 2024 року "Газпром" вийшов на прибуток (1,042 трлн рублів), проте його ключовий газовий бізнес залишився в глибокому мінусі: 480 млрд рублів, або 2,5 млрд рублів на день, згідно зі звітністю за РСБУ.

Джерело: https://t.me/znua_live/173070

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