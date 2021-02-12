Крупный завод под Харьковом - на грани: денег нет, люди бросают работу

Специалисты Панютинского вагоноремонтного завода (ПВРЗ) в Лозовском районе бросают работу и уезжают за границу на заработки. О тяжелой ситуации на предприятии шла речь на встрече делегации завода с городским головой Лозовой Сергеем Зеленским и нардепом Юлией Светличной.

Делегация призвала мэра Лозовой поспособствовать стабилизации финансового состояния предприятия и загрузке его работой.

"За два года ситуация, которая сложилась на предприятии, с места не сдвинулась. Мы не видим никаких проблесков, нет надежды, что предприятие заработае. По состоянию на февраль завод получил заказ на строительство ста вагонов, но финансирование от "Укрзалізниці" на эти работы не поступило. Предприятие собственными силами, из тех материалов, которые есть в наличии, построит только девять вагонов", - рассказала председатель профсоюзной первичной организации филиала ПВРЗ Валентина Левченко.

По ее словам, специалисты завода бросают работу и уезжают на заработки за границу. Предприятие работает четыре дня в неделю, некоторые цеха находятся на простое, более того, ожидается сокращение.

По итогам встречи нардеп Юлия Светличная отметила, что необходимо вместе требовать от "Укрзалізниці", чтобы предприятие работало и получало своевременные планы, а работники - достойные выплаты. Она добавила, что вопрос Панютинского вагоноремонтного завода снова поднимут на областном и государственном уровнях.

Напомним, ПВРЗ был переведен на четырехдневный режим работы с 1 июля 2020 года. Тогда председатель первичной профсоюзной организации завода Валентина Левченко подчеркивала, что для того, чтобы загрузить 1600 работников завода, каждый месяц нужно ремонтировать хотя бы сотню вагонов. Летом работники завода готовы были прибегнуть к крайним мерам и перекрыть железную дорогу.

Источник: sq.com.ua

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