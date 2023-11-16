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Lloyd's буде страхувати "зернові" суда

Lloyds буде страхувати зернові суда

Лондонський страховий гігант Lloyd's запропонує до 50 мільйонів доларів США на страхування відповідальності для суден, що перевозять сільськогосподарську продукцію, забезпечуючи покриття військових ризиків у разі збитків, — Financial Times.

Виконавчий директор Lloyd's of London Джон Ніл привітав угоду, яка, за його словами, "забезпечить безпечне транспортування українського зерна і сільськогосподарської продукції з Чорного моря і допоможе пом'якшити глобальну продовольчу безпеку".

** Lloyd's of London — провідна компанія у світі страхових ринків.

На початок ХХІ сторіччя Lloyd's нараховує понад 300 синдикатів, що організаційно взаємозалежні один від одного, які розподіляють прибуток від страхової діяльності за результатами сприятливого року і збитки — у несприятливий рік.

Кількість членів синдикатів диференційована і досягає декількох тисяч чоловік. Синдикати по черзі виводять із своїх лав від 20 до 3000 найнепрофесійніших інвесторів, залишаючи загальний рівень 2600 членів–фізичних осіб, що мають володіти особистим майном не менш 14 тисяч фунтів стерлінгів.

Членами синдикатів зазвичай є найвідоміші діячі британської аристократії, а також Арабських країн і США.

Джерело: https://t.me/znua_live/121136

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