Малый и средний бизнес в Харькове из-за локдауна потерял около 25% прибыли

Такие данные озвучил корреспонденту МГ “Объектив” президент Ассоциации частных работодателей в Харьковской области Александр Чумак.

По его информации, наиболее пострадала сфера ресторанного бизнеса. Также убытки понесли и кинотеатры, салоны красоты, spa и фитнес залы.

”Они все сильно сократили свою деятельность, потому что вынуждены были развести клиентов в пространстве. То есть, сократить количество кресел. После карантина выходного дня они еще сократились, а после локдауна – вообще. Получается, в среднем 25% потеряно безвозвратно”, – рассказал Александр Чумак.

Он добавил: также около 20% кафе в Харькове закрылись. Многие предприниматели сократили персонал. Но были случаи, когда работники и сами на свои места в сфере услуг не возвращались.

“Люди с высоким уровнем компетенции – и это видно по ресторанам – они не сидят на месте, они ищут заведения или другую сферу, которая работает постоянно”, – рассказал президент Ассоциации частных работодателей в Харьковской области.

Александр Чумак поделился советами, как представителям малого и среднего бизнеса не терять прибыль во время карантинных ограничений.

“Во-первых, это диджитализация. Создавайте сайты, максимально ограничивайте живое общение. Также, создавайте доставку. Но имейте в виду, что конкуренция уже большая. Развивайте другие направления”, – советует Чумак.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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