Маск почав вести війну з рекламодавцями

Коли Ілон Маск розпочав свій останній напад на рекламодавців, він зробив це у характерному провокаційному стилі.

«Ми намагалися досягти миру два роки, а тепер війна», — написав він на X.

Так звана війна мільярдера матиме форму антимонопольного позову проти глобальної коаліції рекламодавців через заяви про незаконний бойкот його платформи соціальних мереж.

Хоча технічний магнат протистоїть корпоративній еліті, судова битва також знаменує найнижчу межу бурхливих стосунків Маска з Адлендом.

Усе це розігрується, поки Маск розглядає нещодавні ультраправі заворушення, які охопили Британію, нападаючи на сера Кіра Стармера та нібито поширюючи дезінформацію.

Тож, оскільки Ікс і Маск продовжують суперечки , чи він нарешті заштовхнув рекламну індустрію занадто далеко?

«Рекламодавцям не потрібна драма», — каже Джозеф Тісдейл з Enders Analysis. «X не є важливою частиною їхніх рекламних планів. Для них є кращі способи охопити цільову аудиторію».

Минуло менш як рік з моменту сумнозвісного докору Маска брендам, зокрема Apple, IBM і Disney, після того, як вони зняли рекламу з X через побоювання, що на сайті поширюються антисемітські матеріали, включно з самим Маском .

«Іди собі», — сказав магнат на конференції New York Times, наполягаючи, що він не хоче мати бізнесу від компаній, які намагалися «шантажувати» його грошима.

У наступні місяці були ознаки розрядки.

Лінда Яккаріно, колишній рекламний менеджер NBCUniversal, яку минулого року залучили керувати X, прилетіла до Лондона, щоб розпочати наступ на чарівність із рекламними шахраями, такими як виконавчий директор WPP Марк Рід.

Тоді, на щорічному джемборі рекламної індустрії в Каннах, сам Маск, здавалося, заперечував власні коментарі, наполягаючи, що він мав на увазі лише невелику кількість брендів, які намагалися обмежити свободу слова.

Однак менше ніж через два місяці всі вдавання ввічливості розпалися .

X разом із платформою вільного слова Rumble подали до суду на Глобальний альянс відповідальних медіа (Garm) через звинувачення в координації «незаконного бойкоту» платформи.

Яккаріно вказав на звіт комітету Палати представників США, який звинуватив Garm та його членів, серед яких Unilever і Mars, у змові з метою уникнення соціальної мережі.

«Простіше кажучи, люди страждають, коли ринок ідей підривається, а одні думки не фінансуються над іншими в рамках незаконного бойкоту», — написала вона. «Така поведінка є плямою на великій галузі, і не можна дозволити продовжувати».

За результатами юридичного хрестового походу Маска спостерігатимуть з нетерпінням.

GB News, яка зазнала власного рекламного бойкоту з моменту свого запуску в 2021 році, заявила, що «уважно стежить» за ситуацією та, як вважається, розглядає власні потенційні заходи проти рекламних агентств.

X стверджував, що бойкоти позбавили компанію мільярдів доларів доходу, що означає, що в разі успіху вона може отримати значні збитки.

Простий судовий позов також може служити стримувальни фактором для рекламних груп, які збираються бойкотувати.

Проте, оголошуючи війну, Маск ризикує зіпсувати відносини з рекламодавцями без будь-якого ремонту.

Позов збігається з посиленою перевіркою ролі X у поширенні дезінформації після поранень у Саутпорті.

Сам Маск також конфліктував із прем’єр-міністром через заяви про те, що «громадянська війна неминуча» у Великобританії.

Для Аджаза Ахмеда, виконавчого директора рекламного агентства AKQA, ці питання є серцевиною проблеми.

«Соціальна медіа-платформа не може змусити компанії, які обґрунтовано стурбовані безпекою бренду та модерацією вмісту, купувати на ній рекламний простір», — каже він.

«Рекламодавці мають право протестувати проти розповсюдження контенту, який вони вважають токсичним і шкідливим».

ISBA, організація рекламної індустрії Великобританії, яка є частиною керівного комітету Garm, також наполягає на тому, що кожен бренд має «право витрачати кошти там, де вважає за потрібне».

Зважаючи на оголошення Маском війни, аналітики вважають, що він ризикує ще більше відчужувати бренди та підривати свою майбутню бізнес-модель.

«Просто захоплює дух бачити, як постачальник послуг атакує своїх клієнтів таким чином, і це, звичайно, перевертає речі з ніг на голову», — каже Річард Піндер, виконавчий директор рекламного агентства The Hunger.

«Ви атакуєте своїх клієнтів за те, що їм не подобається їжа у вашому ресторані, і вони можуть не повернутися».

Маск, який скоротив близько 80% персоналу X після того, як прийшов на посаду, вже відчув фінансові наслідки відпливу реклами.

Згідно з документами, з якими ознайомилося Bloomberg, у першій половині минулого року компанія отримала 1,5 мільярда доларів (1,2 мільярда фунтів стерлінгів) доходу, що майже на 40% менше, ніж за той самий період 2022 року.

Fidelity, головний інвестор X, знизив свою частку більш ніж на 70%, що означає, що зараз вона коштує лише 12,5 мільярдів доларів, порівняно з 44 мільярдами доларів, які Маск заплатив за бізнес два роки тому.

У результаті Маск знає, що йому потрібно диверсифікувати рекламу, яка раніше становила 90% доходів платформи соціальних мереж.

Магнат Tesla запустив рівні платної підписки, щоб отримати більше грошей безпосередньо від користувачів, а раніше він окреслив свій план перетворити X на «додаток для всього», подібний до китайського WeChat. Очікується, що незабаром буде запущено новий платіжний сервіс.

Попри ці ініціативи, реклама неминуче залишиться частиною бізнес-моделі X. Таким чином, Маск, можливо, сподівається, що якщо він зможе повернути долю своєї компанії, бренди можуть швидко забути його оголошення війни.

«Корпоративна пам’ять короткочасна», — каже Піндер. «Рекламодавці йдуть туди, куди впадають очі, за правильною ціною. Вони досить беземоційно ставляться до цього».

Джерело: internetua.com

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