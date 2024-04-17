Маск пропонує новим користувачам Х заплатити за можливість публікацій

Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів X невелику плату, щоб вони могли здійснювати публікації в соціальній мережі, мільярдер планує таким чином подолати проблему ботів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Маск у відповідь одному з користувачів платформи пізніше додав, що нові користувачі зможуть публікувати дописи без сплати комісії лише через три місяці після створення аккаунту.

Наразі немає жодних подробиць про те, коли ця нова політика запрацює та які комісії, можливо, доведеться сплачувати новим користувачам платформи.

У жовтні минулого року X почав стягувати з нових неперевірених користувачів $1 у Новій Зеландії та на Філіппінах. Нові користувачі, які реєструвалися на платформі з цих регіонів, але не сплачували, могли читати дописи, але не могли з ними взаємодіяти. Щоб публікувати вміст, лайкати, робити репости, відповідати, робити закладки та цитувати публікації, вони повинні були заплатити комісію.

Джерело: speka.media

Новости портала «Весь Харьков»