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Microsoft прибирає рекламу зі Skype

Microsoft прибирає рекламу зі Skype

Microsoft робить Skype без реклами в оновленні, яке незабаром стане доступним для користувачів на всіх платформах. Оновлення також включає вдосконалені інструменти створення зображень штучного інтелекту в Skype для Windows і macOS, а також можливість автоматичного входу в iOS, якщо ви вже ввійшли в інший додаток Microsoft.

«Наше останнє оновлення видаляє всю рекламу з каналів Skype і всієї платформи Skype, забезпечуючи більш плавну, безладну та приємну роботу», — каже менеджер із продуктів Skype Ірен Намуганьї .

Видалення реклами в Skype означає, що ви більше не бачитимете рекламу в основному інтерфейсі чату або в розділі каналів. Microsoft каже, що прислухалася до відгуків про рекламу в Skype і вирішила «зосередитися на ваших чатах без будь-яких відволікань від реклами, зробивши ваш Skype чистішим і зручнішим».

Однак сьогоднішній розділ Skype залишиться разом із новинною стрічкою, яка підтримується MSN. Я впевнений, що більшість користувачів Skype ігнорують цю вкладку, але ви все одно можете вимкнути її в меню «Налаштування» > «Вигляд», якщо хочете повністю її позбутися.

Є надія, що Microsoft також прислухається до відгуків про рекламу в Windows. Програмний гігант додає підказки Bing, схожі на зловмисне програмне забезпечення , рекламу в меню «Пуск» і використовує безліч хитрощів, щоб спробувати змусити користувачів Windows перейти на Edge.

Окрім видалення реклами в Skype, Microsoft також покращує функції штучного інтелекту для створення зображень у програмі для Windows і macOS. Незабаром ви зможете швидко отримати доступ до засобу створення зображень AI у вікнах чату, а створені AI зображення розгортатимуться після натискання. Корпорація Майкрософт також виправила деякі елементи інтерфейсу користувача, а також зробила творця зображень більш комфортним завдяки дизайну macOS від Apple.

Microsoft також реалізує інтеграцію OneAuth у Skype для iOS, що дозволяє вам автоматично входити в програму, якщо ви вже використовуєте іншу програму Microsoft. Якщо у вас виникли проблеми з надсиланням фотографій або відео через 5G через Skype, Microsoft також виправила цю помилку в майбутньому оновленні, яке буде доступне найближчими днями.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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