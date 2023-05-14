На аукціоні продали чек з підписом Стіва Джобса за рекордну суму

Чек з першою адресою Apple 1976 року, підписаний Стівом Джобсом, зібрав на аукціоні рекордну суму.

Деталі

Чек під назвою "Apple Computer Company" містить першу офіційну адресу Apple "770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto" — місцезнаходження автовідповідача та пошти, якими компанія користувалася.

Чек був виписаний у липні 1976 року на суму $175 на компанію Crampton, Remke & Miller, яка надавала послуги управлінського консалтингу. Ця фірма, як вважають фахівці, надавала послуги іншим значним технологічним компаніям того часу, таким як Atari, Memorex, National Semiconductor та Xerox.

Наймання Джобсом такої фірми на ранніх етапах Apple демонструє його погляд на довгострокове зростання. У цей період компанія розробила Apple-1, отримала своє перше велике замовлення і взялася за його виконання.

Чек з підписом Джобса планували продати за $25 000, але в результаті сума вийшла значно більшою — $106 985. На думку експертів, підписаний лот має історичне значення.

Джерело: meta.ua

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