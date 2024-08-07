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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Генеральный директор Infineon Technologies Йохен Ханебек предупредил, что полномасштабного восстановления после спада спроса на электромобили «пока не предвидится», и сообщил о разочаровывающих продажах в третьем квартале, разбив надежды инвесторов на долгожданное восстановление рынка.

● Apple выпустит iPhone 16 в сентябре, несмотря на задержку ИИ-функций Apple Intelligence, которые станут доступны только в октябре с обновлением iOS 18.1. Журналист Марк Гурман сообщил, что это не помешает релизу новых iPhone в привычное время. Ожидается, что основные ИИ-функции сыграют важную роль в привлекательности iPhone 16 для покупателей.

● Почти 50 млн чипов в день: столько сможет выпускать новейший завод Tata. Индия хочет создать собственную полупроводниковую отрасль.

● Apple, вероятно, увеличит мощность iPhone 16 Pro. По имеющимся данным, iPhone 16 Pro может получить аккумулятор емкостью 3577 мАч, а Pro Max — 4676 мАч.

● Встановлення сонячних панелей стало вдвічі швидшим і дешевшим: допомагає унікальний робот із ШІ

● Ілон Маск закриває історичну штаб-квартиру X у Сан-Франциско та переводить співробітників

● Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку

● 38-летняя китаянка устала от бесконечных дедлайнов на работе и уехала в дом престарелых.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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