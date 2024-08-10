Новини з іншого світу

● Ученые разработали новую модель искусственного интеллекта, которая может с точностью 95% предсказывать заболевания, такие как болезни сердца или диабет, значительно превосходя существующие методы.

Новая модель анализирует данные о пациентах с использованием статистики и глубокого обучения, чтобы более точно определять признаки заболевания.

В ней используется интеллектуальный алгоритм (SEV-EB) для определения важнейших показателей здоровья, помогая врачам расставлять приоритеты в отношении наиболее релевантной информации о пациенте.

Она также использует цифровые медицинские карты пациентов для персонализированной оценки риска и более ранних медицинских вмешательств.

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● Ученые достигли нового этапа в разработке бионических протезов с сенсорной обратной связью.

● Новейшие подводные турбины последнего поколения которые мощнее ветровых турбин в 60 раз , производят электроэнергию 24 часа в сутки, используя мощные океанские течения вместо приливных потоков.

● Xiaomi: компания тестирует аккумулятор емкостью 7500 мА·ч для будущих смартфонов.

● NIO превзошла 50 миллионов замен аккумуляторов, предоставив доказательства того, что водители предпочитают этот метод зарядки.

● ByteDance, материнская компания TikTok запустила Jimeng AI для китайских пользователей, приложение искусственного интеллекта для преобразования текста в видео, которое напрямую конкурирует с видеомоделью Sora AI от OpenAI.

● В отличие от Sora от OpenAI, которая еще не стала общедоступной, эти модели от Jimeng AI уже доступны пользователям (в Китае) в Apple App Store и Android Play Market.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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