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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm призван расширить возможности искусственного интеллекта в смартфонах среднего класса. Новая платформа поддерживает передовые языковые модели, такие как Baichuan-7B и Llama 2, что позволяет создавать приложения генеративного искусственного интеллекта прямо на устройстве. Бренды смартфонов, такие как Realme, Samsung, Sharp и Xiaomi, планируют интегрировать Snapdragon 7s Gen 3 в свои устройства в ближайшие месяцы.

● SpaceX готує перший в історії приватний вихід у відкритий космос. В рамках цього ризикованого експерименту чотири астронавти, серед яких мільярдер Джаред Айзекман, піднімуться на висоту 700 км над Землею на модифікованому кораблі Crew Dragon. Місія триватиме п'ять днів, а під час третього дня запланований вихід у космос тривалістю 20 хвилин.

● Volvo Trucks и глобальная логистическая компания DSV подписали соглашение о покупке 300 электрогрузовиков.

● Microsoft выпустила три новые модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом в своей серии Phi: mini-instruct, MoE-inspire и vision-instruct. Разработанная для коммерческого и научного использования, серия Phi в целом направлена на создание высокоэффективных моделей искусственного интеллекта с использованием высококачественных обучающих данных, хотя Microsoft еще не поделилась подробностями о процессе обучения для Phi-3.5.

● OpenAI объявила о сделке с Condé Nast по включению контента своих популярных медиабрендов в продукты искусственного интеллекта. В ChatGPT и прототип SearchGPT будет добавлен контент из таких известных изданий, как Vogue, The New Yorker, Condé Nast Traveler, GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Wired и Bon Appétit. Неясно, будет ли этот контент также использоваться для обучения моделей ИИ.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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