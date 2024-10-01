Новини з іншого світу

● Количество бесплатных общедоступных ИИ моделей на платформе Hugging Face выросло до 1 миллиона. Аналитики отмечают интерес к специализированным моделям для различных вариантов использования.

● Google потратила $2.7 млрд на одного (!!!) айтишника. Ноам Шазир — сотрудник Google с 2000 года, который в 2017 вместе с командой выкатил генеративные нейросети и чат-бота Meena. Этот бот, по его прогнозам, должен был заменить поисковик и принести триллионы. Но Google решила не запускать Meena. В ответ Шазир хлопнул дверью, обозвав всё «бюрократией», и уже через год OpenAI выпустили ChatGPT, уничтожив Google в AI гонке. Тогда Google купили лицензии CharacterAI за 2,7 млрд. И у кого? У стартапа Шазира! Он основал его после ухода. Главной целью сделки, как пишут источники WSJ, было вернуть «того самого гения» обратно в команду. Теперь 48-летний Шазир снова в Google, но уже вице-президент и главный по AI Gemini.

● Samsung представляет первую в мире сверхкомпактную твердотельную батарею. Samsung заявила, что эти аккумуляторы могут питать электромобили с запасом хода в 965 км, заряжаться за 9 минут и иметь срок службы 20 лет. Старт производства через год.

● В Китае предлагают смягчить крипто-регулирование. Бывший заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо призвал уделять максимальное внимание крипторынку. Он также упомянул изменения в крипто-политике США, включая одобрение биткоин- и Ethereum-ETF. Похоже, Китай готов включиться в глобальную крипто-гонку.

● Скоро выйдет следующее поколение системы Thor PHEV от Geely, которая будет как минимум соответствовать технологии BYD DM 5.0. Тепловой КПД двигателя системы PHEV составляет 46%, что система обеспечивает запас хода более 2000 км, а расход топлива составит менее 3,0 л/100 км.

● Google обновил инструмент NotebookLM, добавив поддержку видео и аудиофайлов на YouTube, а также более простой обмен аудиообзорами — своей последней разработкой, которая превращает заметки, PDF-файлы, Google Docs и многое другое в подкасты, созданные искусственным интеллектом. NotebookLM теперь поддерживает общедоступные URL-адреса YouTube и аудиофайлы, позволяя анализировать видео, лекции и аудио наряду с существующими текстовыми источниками.

● Инструмент использует возможности Gemini 1.5 для обобщения ключевых моментов из видео и расшифровки аудио.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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