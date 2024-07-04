Новини з іншого світу

● Volkswagen покупает технологии EV-стартапа Rivian за $5 млрд. Первоначальные инвестиции VW в Rivian составят 1 миллиард долларов. С 2025 по 2026 годы компания планирует вложить в Rivian еще 4 миллиарда. В результате сделки VW получит доступ к архитектуре электромобилей и программной платформе Rivian.

● Созданы гибкие перовскитовые фотоэлементы с рекордной эффективностью 22,8%. Гибкие фотоэлементы расширяют возможности применения солнечных панелей — их можно наносить на неровные поверхности, например, на автомобили, морские суда или на одежду. Элементы из кремния и перовскита и прежде демонстрировали многообещающую эффективность преобразования, а теперь, как доказали ученые, они могут быть не только производительными, но и гибкими.

● К 2027-му году провинция Гуандун планирует нарастить доходы от аккумуляторной отрасли до триллиона юаней (142 миллиарда долларов). И это только одна провинция и только на батарейках.

● Революция: учёные вылечили смертельные заболевания мозга у мышей. Новая технология CHARM снизила активность «плохих» белков на 80% — это гораздо больше нужного эффекта для лечения. CHARM доставляется в клетки мозга при помощи вируса, редактирует активность генов и блокирует образование белков, убивающих нейроны. После этого система самовыключается, предотвращая побочные эффекты. Учёные скоро протестируют технологию на нейронах человеческого мозга. Если испытания пройдут успешно, лечение болезни Альцгеймера, Паркинсона и деменции — скоро.

● В Японии смогли ускорить интернет до 402 Тбит/с — это новый мировой рекорд. Дальность передачи тоже потрясающая — до 50 км. Новую разработку планируют использовать на магистральных каналах

● В Англии успешно испытали ракетный двигатель, придуманный ИИ. Нейросеть сгенерировала необычную конструкцию, которая похожа на инопланетную технологию и она заработала с первой попытки. Двигатель мощностью 5 кН развил тягу в 20 тыс л.с.

● SONY сворачивает производство CD-R дисков и покупает криптобиржу Amber Japan. Также компания работает над созданием собственного блокчейна.

● Роботы-гуманоиды уже собирают машины Volkswagen, Nio и Dongfeng.

● Морская переправа Шэньчжэнь – Чжуншань открылась для движения

● SK Hynix, второй по величине производитель чипов в Южной Корее после Samsung, инвестирует 103 трлн вон ($74,6 млрд) в течение следующих трех лет в разработку технологий, ориентированных на искусственный интеллект (ИИ). SK Group также заявила, что планирует привлечь 80 трлн вон к 2026 году для инвестиций в искусственный интеллект и полупроводники, одновременно оптимизируя свои 175 дочерних компаний.

● На юге Китая завершили мегапроект, строили 7 лет. Протяженность 24 км, она включает 2 моста, 2 искусственных острова и подводный тоннель. Восьмиполосное шоссе, сокращение пути с двух часов до менее чем 30 мин.

● Apple добавит Gemini в iOS 18. Gemini станет вторым AI, который появится в устройствах Apple после ChatGPT. Официальное объявление о сделке между Apple и Google инсайдеры ждут этой осенью.

● Amazon инвестирует в искусственный интеллект 100 млрд долларов в ближайшие десять лет, пишет WSJ.

● Японские ученые разработали метод прикрепления живой человеческой кожи к роботизированным каркасам. Это достижение может улучшить взаимодействие между роботами и людьми и предлагает потенциальные применения в косметической промышленности. Кожа представляет собой смесь культивированных человеческих клеток, выращенных на коллагеновом каркасе, который помещается поверх 3D-печатной основы из смолы. В состав также входят эквиваленты связок, называемые «анкерами перфорационного типа», которые фиксируют кожу и обеспечивают гибкость. Присоединённая к роботизированному лицу кожа успешно имитирует человеческие выражения. Исследователи наблюдали формирование мимических морщин в течение месяца, демонстрируя потенциал для тестирования косметических средств. Несмотря на реалистичный внешний вид, коже не хватает сенсорных функций и кровеносных сосудов, что ограничивает её долговечность. Ученые обещают решить эту проблему путём включения нейронных механизмов.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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