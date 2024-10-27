Новини з іншого світу

В Лугано (Швейцария) установили статую в честь создателя биткоина Сатоши Накамото.

Скоро выйдет новая большая модель от OpenAI — Orion. Наглядная иллюстрация: новая модель будет в 100 раз (!) мощнее GPT-4. OpenAI явно замахнулись на прорыв, в планах — объединить все языковые модели в один мощный ИИ, который сможет учиться без ограничений, как настоящий разум.

Google готовится представить свою следующую большую модель Gemini в декабре, чтобы не отставать от OpenAI.

Новый вид ИИ: Liquid AI меняет правила игры. Автономный ИИ на твоем устройстве без интернета. Минимальные аппаратные требования, будет работать даже на Raspberry Pi.

Genmo запустили Mochi 1, новую модель генерации видео с открытым исходным кодом, которая конкурирует с закрытыми моделями, такими как Runway, Pika и Kling, и в то же время находится в свободном доступе для разработчиков и исследователей. Mochi построен на новой архитектуре с 10B параметрами под названием AsymmDiT, что делает его крупнейшей моделью генерации видео с открытым исходным кодом из когда-либо выпущенных. Модель в значительной степени ориентирована на качество движения, создавая видео 480p со скоростью 30 кадров в секунду в течение 5,4 секунды. Версию Mochi 1 HD, с поддержкой 720p и возможностями преобразования изображения в видео, планируется выпустить в конце этого года.

Mazda запускает гибрид EZ-6, построенный на гибридной платформе EPA компании Changan: с запасом хода 1301 км и начальной ценой 19 100 долларов. Версия EREV включает двигатель 1,5 л мощностью 70 кВт в паре с электродвигателем мощностью 160 кВт. 200 км на чистом электро. Заряжается от 30% до 80% за 20 минут.

Microsoft выкатила нейронку OmniParser — убийцу Claude Computer Use, которая управляет компьютером практически как человек. OmniParser автоматически распознает элементы интерфейса (кнопки, иконки, переключатели) и подключается к ChatGPT4V для мгновенного выполнения задач. Нейронка берёт на себя рутину: бронирование, обход капчей, написание кода, создание презентаций и многое другое, оставляя вам время на важные дела и отдых.

Японцы выпустили прозрачную куртку — умная ткань поглощает инфракрасные лучи и преобразует их в тепло, повышая температуру на 19,4 ℃. Заявляют, что согреет даже в лютый холод.

90% людей после этого массажа, сказали, что это лучший массаж в их жизни.

Исландия переходит на четырёхдневную рабочую неделю с прежней зарплатой, при этом опережает по экономическому росту большинство стран Европы.

Qualcomm представила новый флагманский чипсет для мобильных устройств — Snapdragon 8 Elite. Это восьмиядерный процессор, выполненный по 3-нм техпроцессу TSMC: 6 ядер с частотой 3,53 ГГц и 2 ядра по 4,32 ГГц. Графический ускоритель Adreno 830 на 40% быстрее, чем в Snapdragon 8 Gen 3, а при работе с трассировкой лучей — на 35%. Нейронный сопроцессор Hexagon стал на 45% быстрее. Процессор поддерживает до 24 ГБ оперативрой памяти LPDDR5X (до 5,3 ГГц) и накопители UFS 4.0. Модем Snapdragon X80 совместим с Wi-Fi 7 и 5G. Встроенный ЦАП с XPAN умеет передавать звук по Wi-Fi 7. Также имеется поддержка экранов QHD+ с частотой до 240 Гц и камер с разрешением до 320 Мп.

Microsoft рассматривает инвестиции в биткоин.

Китайские учёные смогли воскресить свинью через 50 минут после смерти. Мозг человека отмирает через 5-8 минут после остановки сердца, за это время его можно реанимировать. Теперь исследователи планируют заняться испытаниями «воскрешения» на людях.

США одобрили разработку огромного литиевого рудника для производства аккумуляторов для 370 000 электромобилей в год. Проект позволит увеличить производство лития в США в четыре раза.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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