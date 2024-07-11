Новини з іншого світу

● Доля Tesla среди электромобилей, проданных в США во втором квартале 2024 года, упала ниже 50%.

● До 12 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD, Intel N100 и крошечные размеры. Суперкомпактный мини-ПК Szbox T-Box Pro поступил в продажу. Мини-ПК Szbox T-Box Pro настолько мал, что легко умещается в руке. Размеры мини-ПК составляют 7,3 x 7,3 x 4,3 см, а его масса равна — 200 г. Он оснащен процессором Intel N100 с четырьмя вычислительными ядрами и тактовой частотой до 3,4 ГГц. Цена $145.

● Создатель ChatGPT Сэм Альтман представил новый проект Thrive AI. Это персонализированный «тренер по улучшению здоровья». Новая компания в сфере здравоохранения Thrive AI Health собирается произвести революцию в сфере оздоровления с помощью ИИ.

● Амбициозный проект Toyota “Woven City” - ультрасовременный проект "умного города" недалеко от горы Фудзи, Япония, вскоре примет первых жителей. Инновационное городское пространство, анонсированное почти четыре года назад, задумано как "живая лаборатория" для тестирования и совершенствования новых технологий, включая водородную энергетику, автономные транспортные средства, роботов и ИИ. По информации Toyota, ожидается, что первая группа жителей переедет в новый город к концу этого года. Президент Toyota Акио Тойода подчеркнул важность проекта, назвав его редким шансом с нуля внедрить технологии будущего.

● Новая технология заставляет все раковые клетки самоуничтожаться. Новая технология двойного генного переключения, созданная учеными США, превращает раковые клетки в троянского коня, после чего они самостоятельно уничтожают опухоль. Подход оказался эффективен для любых раковых клеток — эксперименты показали, что он работал еще до определения их типа. В настоящее время исследователи тестируют свою технологию на метастатических опухолях. В случае успеха, она сможет обеспечить универсальное лечение различных типов рака на любых стадиях.

● Xiaomi построила первую фабрику безлюдного производства смартфонов. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что завод по производству смартфонов нового поколения скоро начнет работу. Фабрика в Пекине может работать круглосуточно без участия людей, использует системы автономного контроля качества и способна выпускать один смартфон в секунду. Заявленная годовая производственная мощность — 10 млн флагманских смартфонов. На предприятии будут производиться, в том числе складные устройства Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp. Xiaomi вложила 2,4 млрд юаней ($323 млн) в разработку нового производственного процесса.

● В Китае: инновационный твердый электролит снижает стоимость твердотельных аккумуляторов на 90%. В конструкции используется новый сульфидный твердый электролит, называемый LPSO, для которого не требуется сульфид лития. Новая разработка, созданная Китайским университетом науки и технологий (USTC), обещает быть на уровне конкурирующих вариантов аккумуляторных технологий следующего поколения при стоимости менее 10 процентов от оригинала.

● Инженер-исследователь Аксель Пейтавин создал компактный, полностью автономный прототип робота, работающий на базе GPT-4o. Робот воспринимает окружающую среду, рассуждает с помощью сложных сценариев и действует, основываясь на промптах. Это похоже на интеллектуального помощника, который реагирует на команды, делая повседневные задачи проще и эффективнее.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»