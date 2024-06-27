Новости из другого мира

Мустафа Сулейман, руководитель отдела продуктов ИИ в Microsoft, заявил, что модели ИИ смогут работать автономно в ближайшие два года. Он считает, что для достижения стабильно точных результатов потребуются еще два поколения моделей, то есть GPT-6 вместо GPT-5. По словам Сулеймана, фактор успеха смещается с размера модели на качество обучающих данных.

Найбільше падіння в історії — Nvidia за три дні втратила $430 млрд своєї вартості. Акції Nvidia Corp. увійшли в зону корекції в понеділок і нівелювали історично високу вартість компанії. За три дні акції Nvidia впали на 13%.

Реакция срыва нейтрона может стать альтернативой термоядерному синтезу. У бразильских ученых появилась другая идея — использовать срыв нейтрона для получения такого же или даже большего выхода энергии, чем дает термоядерный синтез. Срыв нейтрона — это разновидность реакции переноса нейтрона. В ее процессе при столкновении двух ядер один нейрон отрывается от ядра движущегося нейтрона.

Bybit стала второй по величине криптобиржей в мире после Binance.

Турция не будет облагать налогом доходы от криптовалюты.

Японські вчені створили шкіру обличчя для роботів, що схожа на людську.

Інженери розробляють новий цемент, який у 17 разів стійкіший до розтріскування. Інженери Прінстона розробили новий цементний композит, натхненний черепашковим перламутром, значно підвищивши його довговічність і гнучкість. Інженери Прінстонського університету, черпаючи натхнення з матеріалів, знайдених у раковинах устриць і вушок, розробили новий цементний композит. Цей інноваційний матеріал у 17 разів більш стійкий до розтріскування та в 19 разів більш гнучкий і деформований без руйнування порівняно з традиційним цементом. Цей прорив може значно підвищити стійкість до розтріскування різних крихких керамічних матеріалів, починаючи від бетону і закінчуючи порцеляною.

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