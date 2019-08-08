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Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Украинцам, работающим по найму, Кабмин обещает новшества в их труде. По словам премьера Владимира Гройсмана, будут внесены изменения в законодательство, по которым, в частности, работники смогут больше отдыхать, а 
занимающиеся фрилансом получат статус трудоустроенных. "Сегодня" выяснили, насколько это изменит нашу жизнь.

Что предлагают

Больше всего должен увеличиться отпуск для воспитателей детских садов — с 42 до 56 рабочих дней, так как их приравняли к учителям, изменив внутренние документы Минздрава. Новшество вступит в силу с 1 января 2020 г., сообщил премьер. Может быть увеличена продолжительность ежегодного отпуска для всех с 24 до 28 дней, эта норма уже есть в проекте нового Трудового кодекса. Также Минсоцполитики подготовило изменения в действующий Кодекс законов о труде: предлагается ввести гибкий график работы с "плавающим" обеденным перерывом, узаконить право работника трудиться удаленно (сейчас — на усмотрение работодателя) и легализовать работу фрилансеров, которые ныне часто оказываются вне правового поля.

Мнение экспертов

Специалисты рынка труда поддерживают увеличение продолжительности отпуска. По их мнению, хорошо отдохнувший работник трудится эффективнее. HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что сейчас многие специалисты по факту работают не 8 часов в день, а 10. Не потому что не справляются, а потому что у них зарплата зависит от результата. Например, количества заключенных контрактов или произведенной продукции.

"Это увеличивает заработок, но также приводит к профессиональному выгоранию. И часто работник приходит неотдохнувшим из недельного отпуска и дальше трудится неэффективно. Поэтому даже небольшой дополнительный отпуск нужен, — говорит Пашкина. — Исследования показали, что в прошлом году в ЕС ущерб от работы неотдохнувших людей составил 17 млрд евро. Это больше, чем если бы они получили выплаты по больничным".

По словам эксперта, затраты компаний на комнаты для отдыха в течение рабочего дня — это инвестиции, которые оборачиваются дополнительной прибылью.

То, что проблема профвыгорания становится все серьезнее, подтвердила нам и специалист по кадрам крупного холдинга Виктория Александренко. Но эксперт предлагает решать ее не за счет увеличения отпусков, а сокращая рабочую неделю.

"На Западе давно мотивируют сотрудников работать интенсивнее, на конечный результат, за счет чего рабочая неделя у них становится короче, — анализирует Александренко. — Все больше используется удаленный труд, гибкий график работы. Назрела эта проблема и у нас. Можно, конечно, удлинить отпуска, но работодатель не заинтересован в том, чтобы из-за более длительного отсутствия сотрудника на рабочем месте снизился выпуск продукции, упала прибыль фирмы. Поэтому остальным придется дольше работать за себя и за коллегу".

По поводу узаконивания труда фрилансеров эксперты отметили, что этот вопрос решен: фрилансеры должны работать по трудовым договорам, с которых работодатель платит взносы в Пенсфонд. Если же фрилансер просто получает наличные на карточку, он может сам сделать такой взнос, если хочет к старости иметь пенсию. Но на практике так мало кто делает. 

А в Азии работают 

Самый длинный оплачиваемый отпуск в Европе в Финляндии — минимум 30 дней. В Великобритании 28 дней, в Польше — 26, в большинстве остальных стран ЕС — 25. А вот в Азии отдыхают намного меньше — в среднем 14 дней. В Индии — 12, в Китае — 10, в Таиланде — 6, на Филиппинах — 5. Трудоголики японцы обычно берут не более 5—6 дней отпуска, хотя по закону имеют право на 18. В США законом не установлен оплачиваемый отпуск, но обычно работникам дают отдохнуть за счет фирмы 10—14 рабочих дней.

Источник: www.segodnya.ua

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Темы: работа

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