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Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день

Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день

Ціна акцій Trump Media & Technology Group кандидата в президенти США Дональда Трампа впала на 22,3%, що стало найгіршим одноденним зменшенням вартості акцій з моменту виходу медіакомпанії на біржу в березні цього року. Про це повідомляє CNN Business.

До падіння ціни акцій частка Трампа в Trump Media оцінювалася у $5,9 млрд, після закриття торгової сесії в середу, 30 жовтня, — вже у $4,6 млрд. Це означає, що Дональд Трамп за один день втратив $1,3 млрд власного капіталу.

У CNN зазначають, що не було жодних об'єктивних причин, які б спричинили обвал акцій: Trump Media не опублікувала жодних важливих новин, які могли б пояснити падіння.

Акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії – соцмережа Truth Social – може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.

У період з 23 вересня та кінця жовтня вартість акцій Trump Media зросла вчетверо, коли очікування трейдерів перемоги Трампа на виборах були особливо високі.

Джерело: finance.liga.net

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