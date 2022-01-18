Пандемія витіснила 160 мільйонів людей у бідність, а мільярдери подвоїли статки

За час пандемії десять найзаможніших людей світу вдвічі наростили свої статки, натомість за межею бідності за цей час опинилося 160 млн осіб.

Про це йдеться у звіті міжнародної благодійної організації OXFAM.

Внаслідок нижчих доходів найбіднішого населення світу загинуло близько 21 тисяч людей щодня. Водночас, протиставляють у звіті, з березня 2020 року топ-10 найзаможніших людей подвоїли свої статки з 700 млрд доларів до 1,5 трлн доларів.

Залежно від місця, статки мільярдерів значно відрізняються. Наприклад, статки Ілона Маска зросли на понад 1000%, а статки Білла Гейтса – лише на 30%.

За даними Forbes, на які посилається OXFAM, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Уоррен Баффет.

Виконавчий директор Oxfam GB Денні Сріскандараджа розповів, що під час цієї пандемії майже щодня з’являється новий мільярдер. При цьому "99% населення світу перебувають у гіршому становищі через карантин, низьку міжнародну торгівлю, менший міжнародний туризм".

Як наслідок, 160 мільйонів людей опинилися за межею бідності. Денний дохід таких осіб для країн з доходами вище середнього не перевищує 5,5 долара, як визначено Світовим банком.

У звіті також підкреслюють, що пандемія найбільше вплинула на жінок та національні меншини. Наразі у світі працює на 13 мільйонів жінок менше, ніж у 2019 році, а понад 20 мільйонів дівчат ризикують можуть не повернутися до школи.

Організація закликала уряди запровадити одноразовий податок у 99% на світових мільярдерів, а отримані кошти спрямувати на фінансування розширеного виробництва вакцин для бідних. Таким чином Oxfam пропонує боротися з глобальною нерівністю, посиленою пандемією.

Источник: epravda.com.ua

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