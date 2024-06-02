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Підкуп порнозірки: акції медіакомпанії Трампа впали на 8% після суду

Підкуп порнозірки: акції медіакомпанії Трампа впали на 8% після суду

Акції компанії Trump Media & Technology Group (TMTG) впали на 8% на попередніх торгах у п’ятницю після того, як присяжні визнали колишнього президента США Дональда Трампа винним у фальсифікації бізнес-звітності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Трамп володіє контрольним пакетом акцій TMTG, материнської компанії його платформи соціальних мереж Truth Social.

Станом на 26 квітня колишньому главі Білого дому Дональду Трампу належало 64,9% компанії, яка загалом оцінюється у 9,2 мільярда доларів США.

Раніше в цьому місяці TMTG повідомила, що її квартальний чистий збиток збільшився до 327,6 мільйонів доларів із 210 300 доларів роком раніше.

Як повідомляв Укрінформ, суд присяжних Манхеттена визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо «чорної бухгалтерії» в Нью-Йорку.

Йдеться про фальсифікації ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці за кілька тижнів до виборів 2016 року.

Джерело: ukrinform.ua

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