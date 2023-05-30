Прибыль в промсекторе КНР упала на 18% в апреле на фоне слабого спроса

Прибыль промышленных предприятий Китая просела за первые четыре месяца 2023 года, показали официальные данные в субботу – компании продолжают испытывать трудности из-за давления на маржу и низкого спроса на фоне замедляющегося восстановления экономики.

В период с января по апрель прибыль обвалилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первые три месяца – на 21,4%, согласно данным Национального бюро статистики.

Только в апреле прибыль промышленных компаний сократилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным бюро. В марте показатель снизился на 19,2%.

Китайские компании столкнулись со слабым спросом как внутри страны, так и на основных экспортных рынках.

Данные о прибыли промышленных предприятий охватывают крупные компании с годовой выручкой от основной деятельности более 20 миллионов юаней.

Джерело: nigroll.com

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