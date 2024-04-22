Друга холодна війна розвивається швидше, ніж перша

На щастя, ми поки не в Третій світовій, — історик і письменник Ніл Фергюсон у статті для Bloomberg.

Автор порівнює російсько-українську війну та ситуацію на Тайвані із Корейською війною 1950-1953 років і Кубинською ракетною кризою відповідно.

Проте, на його думку, ракетну кризу цього разу вдалося "проскочити" і зараз настав період розрядки.

"Після саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року китайці, схоже, щиро хочуть уникнути зіткнень і вступити в серйозний, хоча і крижаний діалог з американськими колегами", — вважає він.

У чому, на думку Фергюсона, полягають найбільші відмінності між холодними війнами:

● Китай — набагато більший економічний суперник, ніж був Радянський Союз;

● Захід економічно набагато більше пов'язаний з Китаєм;

● Захід зараз набагато слабший в плані виробничих потужностей. На тлі торгівельної експансії Китаю у Заходу не залишається іншого виходу, окрім як відродити протекціонізм і промислову політику;

● Неухильне зростання держборгу США щодо ВВП до 2054 року сковуватиме майбутні адміністрації, адже постійно зростаюча частка доходів йтиме на обслуговування боргу.

Будь-яка велика держава, яка витрачає на обслуговування боргу більше, ніж на оборону, не залишатиметься великою дуже довго.

● Західні альянси можуть виявитися слабшими, ніж за часів Першої холодної війни. У Європі Німеччина ставиться до лідерства США в Атлантичному альянсі неоднозначно.

США можуть думати, що Індія є азійським союзником, але "я дуже сумніваюся, що прем'єр Моді візьме слухавку, якщо Вашингтон покличе на допомогу в тайванській кризі".

"Тому нам не слід бути надто самовпевненими щодо результату Другої холодної війни. Тайванська криза, якщо Китай влаштує її цього року, заскочить США погано підготовленими.

І Пекін може не погодитися чекати до 2027 року", — зауважує Фергюсон.

Єдина схожість між холодними війнами, на його думку, у тому, що у Вашингтоні є двопартійний консенсус: комуністична наддержава є серйозною загрозою.

Джерело: https://t.me/znua_live/144733

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