Прибутки китайських промислових компаній падають сьомий місяць поспіль

Прибутки промислових компаній Китаю продовжують падати, оскільки слабкий попит і уповільнення відновлення після пандемії тиснуть на компанії.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними Національного бюро статистики за перші сім місяців 2023 року прибуток промислових компаній скоротився на 15,5% в річному обчисленні.

Крім того, у липні прибуток впали на 6,7% порівняно з минулим роком, а в червні – знизився на 8,3%.

"Великі китайські виробники зазнали збитків у першому півріччі, а інжинірингова компанія China Aluminum International повідомила про чистий збиток у розмірі 114,2 млн дол порівняно з роком раніше", – про це йдеться в повідомленні.

Додається, що за перші сім місяців цього року прибутки державних підприємств впали на 20,3%, іноземних компаній - на 12,4%, а компаній приватного сектору - на 10,7%.

За цей період прибутки скоротилися у 28 з 41 основного промислового сектору, причому виплавка та переробка чорних металів показала найглибше падіння - на 90,5%.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через його економічні проблеми й сказав, що країна перебуває в біді через слабке зростання.

Джерело: epravda.com.ua

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