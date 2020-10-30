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Прибутковість банків впала на 22% – НБУ

Прибутковість банків впала на 22% – НБУ

Прибуток банків за 9 місяців 2020 року - 37,6 млрд грн. Це на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн.

Основна причина більш низького фінансового результату - формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн.

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків.

Темпи зростання чистого комісійного та процентного доходів банків були найнижчими за останні 4 роки.

На 1 жовтня з 74 банків 62 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 40,8 млрд грн, що перекрило збитки 12 банків на загальну суму 3,2 млрд грн.

Прибуток за 9 місяців був сформований здебільшого ПриватБанком (21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (9,2 млрд грн).

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»

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