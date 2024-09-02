Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 70

Производственная активность в Китае упала до минимума за полгода

Производственная активность в Китае упала до минимума за полгода

В августе производственная активность в Китае упала до шестимесячного минимума, поскольку цены на продукцию упали, а владельцы боролись за заказы, что заставило политиков продолжить реализацию планов по предоставлению большего стимула домохозяйствам. Об этом сообщает Reuters.

В августе производственная активность в Китае упала до шестимесячного минимума, поскольку цены на продукцию упали, а владельцы боролись за заказы, что заставило политиков продолжить реализацию планов по предоставлению большего стимула домохозяйствам.

Индекс менеджеров по закупкам Национального бюро статистики Китая снизился до 49,1 с 49,4 в июле, что стало шестым снижением подряд и четвертым месяцем ниже отметки 50, что отделяет рост от спада. Он не дотянул до среднего прогноза 49,5 в опросе Reuters.

После мрачного второго квартала вторая по величине экономика мира еще больше потеряла темпы в июле, что заставило политиков дать понять, что они готовы отойти от своей стратегии вливания средств в инфраструктурные проекты, нацелившись на новые стимулы для домохозяйств.

Настроения среди производителей остаются мрачными, поскольку многолетний кризис недвижимости сдерживает внутренний спрос, а западные ограничения накладываются на китайский экспорт, в том числе электромобили.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як путін сподівається трансформувати російську торгівлю і чому йому не вдастся
30.08.2024 10:10    181
Південна Корея активно просуває експорт ядерних реакторів до Європи.
30.08.2024 07:20    150
Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили
29.08.2024 10:17    192
Україна прагне осучаснити атомний парк
29.08.2024 08:47    235
Новини з іншого світу
28.08.2024 09:02    184
Інноваційний підхід Техасу: понад 6 000 овець допоможуть зберегти сонячні електростанції
28.08.2024 07:48    236
Україні бракує 15 млрд доларів на бюджет-2025 - Шмигаль
28.08.2024 07:29    150
У Харкові приватизували майно ще одного інституту: ціна зросла у 10 разів
28.08.2024 07:02    225
Криптовалютний шахрай організував фінансову піраміду на рекордні $14 мільярдів
27.08.2024 10:38    194
Фонд держмайна виставить на аукціон новий пул лотів зі стартовою ціною 1 гривня
27.08.2024 09:49    177
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 