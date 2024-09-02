Производственная активность в Китае упала до минимума за полгода

В августе производственная активность в Китае упала до шестимесячного минимума, поскольку цены на продукцию упали, а владельцы боролись за заказы, что заставило политиков продолжить реализацию планов по предоставлению большего стимула домохозяйствам. Об этом сообщает Reuters.

В августе производственная активность в Китае упала до шестимесячного минимума, поскольку цены на продукцию упали, а владельцы боролись за заказы, что заставило политиков продолжить реализацию планов по предоставлению большего стимула домохозяйствам.

Индекс менеджеров по закупкам Национального бюро статистики Китая снизился до 49,1 с 49,4 в июле, что стало шестым снижением подряд и четвертым месяцем ниже отметки 50, что отделяет рост от спада. Он не дотянул до среднего прогноза 49,5 в опросе Reuters.

После мрачного второго квартала вторая по величине экономика мира еще больше потеряла темпы в июле, что заставило политиков дать понять, что они готовы отойти от своей стратегии вливания средств в инфраструктурные проекты, нацелившись на новые стимулы для домохозяйств.

Настроения среди производителей остаются мрачными, поскольку многолетний кризис недвижимости сдерживает внутренний спрос, а западные ограничения накладываются на китайский экспорт, в том числе электромобили.

Джерело: nigroll.com

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