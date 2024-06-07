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Провідний виробник чипів заявив, що піти з Тайваню «неможливо»

Провідний виробник чипів заявив, що піти з Тайваню «неможливо»

Найбільший у світі виробник чипів заявляє, що не піде з Тайваню.

Тайванська компанія TSMC каже, що обговорювала можливість залишити острів через загрозу з боку Китаю, але переміщення її заводів з виробництва мікрочипів неможливе.

США купують у компанії майже всі високотехнологічні напівпровідники. Велика частина її виробничих потужностей міститься на Тайвані.

Минулого місяця агентство Bloomberg повідомило, що обладнання виробничих ліній TSMC можна вимкнути дистанційно в разі вторгнення.

Основний постачальник устаткування для виробництва чипів – нідерландська компанія ASML – підтвердила, що її системами можна керувати дистанційно.

Китай розглядає Тайвань як частину своєї території, хоч ніколи ним не керував.

Минулого місяця десятки військових літаків та кораблів Пекіна оточили Тайвань після заяви нового президента Вільяма Лая про незалежність острова.

Джерело: epochtimes.com.ua

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