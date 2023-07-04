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«Росатом» остаточно припинив свою діяльність у Чехії.

«Росатом» остаточно припинив свою діяльність у Чехії.

Філія російської компанії виключена (https://denikn.cz/1182354/rosatom-v-cesku-definitivne-skoncil-po-jeho-komunikacni-agenture-zustaly-dluhy/?ref=tit) з комерційного реєстру Чехії, всі її працівники вже звільнилися.

Комунікаційне агентство, яке працювало на «Росатом», також зупинило свою діяльність і залишило після себе борги.

«Росатом» кілька років був одним із фаворитів конкурсу на будівництво нового блоку АЕС у Дукованах. Проте уряд країни виключив концерн із тендеру після розкриття причетності російського ГРУ до вибуху складів боєприпасів у чеському Врбетіце 2014-го року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34343

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