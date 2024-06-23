Розкрита вартість Starlink Mini та ціна за користування

Соєр Меррітт, інвестор Tesla і SpaceX, розкрив характеристики і назвав ціну компактної антени Starlink Mini, про яку стало відомо раніше цього тижня. Антена і справді дуже маленька і легка. Вона важить 1,13 кг. Початок продажів у Сполучених Штатах Америки заплановано на липень поточного року.

Її вартість становитиме $599. За місяць використання доведеться платити $30. Але в цю суму входить тільки 50 ГБ даних. За кожен наступний ГБ доведеться заплатити по $1.

До Starlink Mini з вбудованим роутером можна підключити до 128 пристроїв відразу. Швидкість завантаження даних через супутник вища за 100 Мбіт/с.

Працювати антена може за температури від -30 °C до +50 °C. Ця модель може стати гідною тимчасовою альтернативою смартфону в місцях, де стільниковий зв’язок не функціонує (наприклад, у лісі або горах).

Джерело: gsminfo.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»