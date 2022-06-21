СЕС в Німеччині встановили новий рекорд виробництва

Багато тисяч сонячних панелей у Німеччині встановили новий рекорд виробництва в середу 15 червня. Згідно з даними European Energy Exchange AG о 12:45 потужність досягла 36 848 МВт. Це перевершує попередній рекорд у 36 303 МВт, досягнутий 27 квітня 2021 року.

«Це сталося тому, що було дуже сонячно. Крім того, в Німеччині вже встановлено більше сонячних батарей, ніж у цей час минулого року», – сказала Дженні Чейз, керівник відділу сонячного аналізу BloombergNEF у Цюриху. «Ми очікуємо нових сонячних рекордів щороку, хоча зазвичай вони встановлюються травні».

За даними Асоціації сонячної промисловості, Німеччина додала близько 5,3 ГВт сонячної енергії у 2021 році, що на 10% більше, ніж у 2020 році. Близько 10% споживання електроенергії в Німеччині забезпечується коштом сонячної генерації.

Німеччина вже є європейським лідером у сфері відновлюваної енергетики. Через війну в Україні країна висунула нову мету — використовувати 100% відновлюваної енергії до 2035 року. Ще одна мета уряду — збільшити потужність сонячної енергії з нинішніх 59 ГВт до 200 ГВт до 2030 року.

Источник: elektrovesti.net

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