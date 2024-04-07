ШІ спонукає скорочення кількості працівників - звіт

Штучний інтелект призведе до того, що в найближчі п’ять років у багатьох компаніях буде працювати менше людей, повідомляє постачальник персоналу Adecco Group в новому опитуванні, яке підкреслює скорочення, які штучний інтелект принесе на робоче місце.

Приблизно 41% керівників вищої ланки очікують, що робоча сила буде меншою через технологію штучного інтелекту, повідомляє Adecco у звіті, заснованому на опитуванні керівників 2000 великих компаній у всьому світі.

Генеративний штучний інтелект, який може створювати текст, фотографії та відео у відповідь на відкриті підказки, породив надію, що він зможе усунути повторювані завдання, і побоювання, що він зробить деякі роботи застарілими.

Технологічні компанії, включаючи глобальні гіганти Google і Microsoft останніми місяцями почали хвилю звільнень, оскільки вони перемістили свою увагу на такі системи, як ChatGPT від OpenAI і чат-бот Gemini від Google.

Опитування Adecco є одним із найбільших у темі штучного інтелекту та є результатом дослідження Всесвітнього економічного форуму 2023 року, згідно з яким 25% компаній очікують, що штучний інтелект спричинить втрату робочих місць, а 50% очікують, що технологія створить нові ролі.

Але в той час, як більшість керівників вищої ланки, опитаних Adecco, кажуть, що штучний інтелект змінює ситуацію, переважна більшість каже, що вони не досягли достатнього прогресу в застосуванні цієї технології.

«Штучний інтелект так чи інакше вплине на майже всі робочі місця», — сказав Reuters генеральний директор Adecco Деніс Мачуель. «ШІ може бути вбивцею робочих місць, а також створювати робочі місця.

«Десять років тому існував великий страх, що багато робочих місць буде знищено через цифрові технології, тоді як цифровий світ створив багато робочих місць», — сказав він. «Ми вважаємо, що між робочими місцями, створеними штучним інтелектом, і знищеними робочими місцями, це буде збалансовано».

Компанії повинні були підготуватися до зриву, навчивши свій персонал роботі з ШІ, сказав Мачуель, а не покладатися на наймання спеціалістів ззовні.

Adecco опитувала компанії в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Японії, Іспанії, Канаді, Австралії та Сінгапурі. Охоплені сектори включали оборону, фармацевтику, охорону здоров’я, промисловість і логістику.

Швейцарська компанія, яка сама використовує штучний інтелект, наприклад, допомагаючи створювати резюме для клієнтів, також бачить, що технологія пропонує «масові можливості» в її роботі з клієнтами.

«Ми вже брали участь у навчанні та підвищенні кваліфікації людей від імені наших клієнтів», — сказав Мачуель. «Ми продали багато консалтингових проектів, і зростання, яке ми спостерігаємо, є досить цікавим».

Джерело: http://internetua.com

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