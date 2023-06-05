Скільки можна зберігати флешки і карти пам'яті

А чи знали ви, що флешки не люблять низьких і дуже високих температур? Електронні пристрої мають зберігатися у приміщенні, де температура варіюється від -10 до +43 градусів.

Флеш-накопичувачі можуть жити за належних умов використання і зберігання максимум близько 10 років. Після цього періоду відбувається природне руйнування матеріалів, а також вичерпання ресурсу запису на саму флешку. Фахівці Itech.ua пишуть, що у середньому за активного використання термін служби флешки становить 5 років. Тому краще зберігати інформацію ще десь на іншому пристрої, аби потім раптово файли не зникли або не змогли відкритися. Адже тоді вам доведеться форматувати флешку.

Експерти радять уникати переходів чи ринків, якщо хочете придбати якісну флешку. Вона має бути запакована та мати гарантійний талон. На коробці ви зможете прочитати інформацію про виробника, побачити знаки сертифікації та термін служби. При виборі флеш-накопичувача не звертайте увагу на пристрої з низькою ціною. Вони точно виготовлені з дешевого матеріалу та довго не прослужать.

Найкраще обрати хмарні сховища, оскільки це і є по-суті флешка, тільки електронна. Ви можете придбати більше пам'яті для зберігання в т iCloud і Google Диск.

Джерело: meta.ua

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