Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 180

Білл Гейтс назвав три сфери економіки, де ризик бути звільненим через розвиток ШІ найнижчий

Білл Гейтс назвав три сфери економіки, де ризик бути звільненим через розвиток ШІ найнижчий

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс під час подкасту з директором OpenAI Семом Альтманом, чия компанія створила знаменитий ChatGPT, розповів, що частину роботи вже можна довірити штучному інтелекту. Але Гейтс виділив три галузі економіки, які, на його думку, найближчим часом захищені від ШІ.

На думку Гейтса, фахівцям, які працюють у сферах біомедицини, альтернативної енергетики та самого штучного інтелекту, боятися нема чого.

Справа в тому, що в області ШІ спостерігається тенденція до створення складніших алгоритмів; біомедицина переживає стрімке зростання через зростаючу потребу в інноваціях, персоналізованій медицині, а також продовження досліджень та розробок для боротьби з хворобами; у сфері екологічно чистої енергетики помітне зростання інвестицій, що призводить до попиту на пошук нових технологічних рішень, з яким зможуть впоратися лише люди.

Джерело: vsviti.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Хакеры гру атакуют системы водоснабжения США, Франции и Польши
Сегодня 10:24    97
Співпраця зі США в енергетиці дозволить Україні наростити свої потужності
Сегодня 07:50    153
Детальний розподіл допомоги Україні з нового американського законопроекту
Сегодня 07:26    151
Вартість технологічної компанії Revolut, яку заснував українець, зросла майже до 26 мільярдів доларів
17.04.2024 09:57    175
YouTube оголошує війну стороннім додаткам з блокування реклами
17.04.2024 09:21    167
Маск пропонує новим користувачам Х заплатити за можливість публікацій
17.04.2024 08:46    197
Найбільший виробник процесорів упіймав хвилю штучного інтелекту
17.04.2024 06:35    171
Захист США ізраїльського неба викликає заздрість і роздратування українців — The Wall Street Journal
16.04.2024 10:55    258
Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х
16.04.2024 10:28    197
США внесли до чорного списку ключового партнера Intel та NVIDIA в Китаї
16.04.2024 09:40    193
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 