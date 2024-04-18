Білл Гейтс назвав три сфери економіки, де ризик бути звільненим через розвиток ШІ найнижчий

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс під час подкасту з директором OpenAI Семом Альтманом, чия компанія створила знаменитий ChatGPT, розповів, що частину роботи вже можна довірити штучному інтелекту. Але Гейтс виділив три галузі економіки, які, на його думку, найближчим часом захищені від ШІ.

На думку Гейтса, фахівцям, які працюють у сферах біомедицини, альтернативної енергетики та самого штучного інтелекту, боятися нема чого.

Справа в тому, що в області ШІ спостерігається тенденція до створення складніших алгоритмів; біомедицина переживає стрімке зростання через зростаючу потребу в інноваціях, персоналізованій медицині, а також продовження досліджень та розробок для боротьби з хворобами; у сфері екологічно чистої енергетики помітне зростання інвестицій, що призводить до попиту на пошук нових технологічних рішень, з яким зможуть впоратися лише люди.

Джерело: vsviti.com.ua

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