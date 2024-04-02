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Штучний інтелект підрахував, яка зарплата потрібна для комфортного життя в Україні

Штучний інтелект підрахував, яка зарплата потрібна для комфортного життя в Україні

Штучний інтелект вирахував скільки потрібно заробляти в Україні, щоб нормально жити. Дослідження спрямоване на визначення "ідеального бюджету" для середньостатистичного мешканця України з урахуванням основних статей видатків, таких як оренда житла, комунальні платежі, харчування, транспорт та дозвілля.

● Оренда житла

Основним пунктом видатків для більшості громадян є оренда житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у великих містах, таких як Київ, Одеса та Львів, варіюється від 12,000 до 18,000 грн. на місяць, залежно від району та стану квартири. У менших містах ціна може знижуватися до 7,000-10,000 грн.

● Комунальні платежі

Середні комунальні платежі, включаючи електрику, газ, воду та обслуговування, у зимовий період можуть досягати 4,000-5,000 грн. на місяць, тоді як у літні місяці сума скорочується до 2,500-3,500 грн., завдяки зниженню витрат на опалення.

● Живлення

Витрати харчування варіюються залежно від харчових переваг і здатності економити. Середня сума, необхідна для харчування однієї людини, становить приблизно 8,000-10,000 грн на місяць, припускаючи збалансований раціон з помірною кількістю м'яса, фруктів та овочів.

● Транспорт

Витрати на транспорт також є важливими для повноцінного життя. Середні витрати на проїзний квиток у міському транспорті становлять близько 1,000 грн. на місяць. Для власників автомобілів сума збільшується залежно від інтенсивності використання та типу транспортного засобу.

● Розваги та додаткові витрати

Розваги та дозвілля є невід'ємною частиною життя. Для врахування витрат на культурні заходи, походи в кіно, ресторани та інші види відпочинку рекомендується виділяти приблизно 3,000-4,000 грн. на місяць.

● "Ідеальний Бюджет"

Виходячи з вищевикладеного, "ідеальний бюджет" для середньостатистичного мешканця України міг би виглядати так:

- Оренда квартир: 15,000 грн

- Комунальні платежі: 4,000 грн

- Харчування: 9,000 грн

- Транспорт: 1,000 грн

- Розваги та додаткові витрати: 3,500 грн

- Непередбачені витрати: 2,500 грн.

▶ ️Таким чином, загальний бюджет становить близько 35,000 грн. на місяць.

Джерело: life.comments.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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