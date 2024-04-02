Штучний інтелект підрахував, яка зарплата потрібна для комфортного життя в Україні
Штучний інтелект вирахував скільки потрібно заробляти в Україні, щоб нормально жити. Дослідження спрямоване на визначення "ідеального бюджету" для середньостатистичного мешканця України з урахуванням основних статей видатків, таких як оренда житла, комунальні платежі, харчування, транспорт та дозвілля.
● Оренда житла
Основним пунктом видатків для більшості громадян є оренда житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у великих містах, таких як Київ, Одеса та Львів, варіюється від 12,000 до 18,000 грн. на місяць, залежно від району та стану квартири. У менших містах ціна може знижуватися до 7,000-10,000 грн.
● Комунальні платежі
Середні комунальні платежі, включаючи електрику, газ, воду та обслуговування, у зимовий період можуть досягати 4,000-5,000 грн. на місяць, тоді як у літні місяці сума скорочується до 2,500-3,500 грн., завдяки зниженню витрат на опалення.
● Живлення
Витрати харчування варіюються залежно від харчових переваг і здатності економити. Середня сума, необхідна для харчування однієї людини, становить приблизно 8,000-10,000 грн на місяць, припускаючи збалансований раціон з помірною кількістю м'яса, фруктів та овочів.
● Транспорт
Витрати на транспорт також є важливими для повноцінного життя. Середні витрати на проїзний квиток у міському транспорті становлять близько 1,000 грн. на місяць. Для власників автомобілів сума збільшується залежно від інтенсивності використання та типу транспортного засобу.
● Розваги та додаткові витрати
Розваги та дозвілля є невід'ємною частиною життя. Для врахування витрат на культурні заходи, походи в кіно, ресторани та інші види відпочинку рекомендується виділяти приблизно 3,000-4,000 грн. на місяць.
● "Ідеальний Бюджет"
Виходячи з вищевикладеного, "ідеальний бюджет" для середньостатистичного мешканця України міг би виглядати так:
- Оренда квартир: 15,000 грн
- Комунальні платежі: 4,000 грн
- Харчування: 9,000 грн
- Транспорт: 1,000 грн
- Розваги та додаткові витрати: 3,500 грн
- Непередбачені витрати: 2,500 грн.
▶ ️Таким чином, загальний бюджет становить близько 35,000 грн. на місяць.
Джерело: life.comments.ua