Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 134

До них усі звикли: з Windows приберуть 6 популярних функцій

До них усі звикли: з Windows приберуть 6 популярних функцій

У 2024 році Microsoft припиняє підтримку 32-розрядних програм Arm в оновленні Windows 11 2024, оскільки галузь протягом багатьох років відходила від 32-розрядних програм Arm.

Steps Recorder, інструмент, який дозволяв користувачам записувати кроки на своєму комп’ютері, також може бути видалено на користь Snipping Tool. Розпізнавання мовлення Windows замінюється голосовим доступом, модернізованою альтернативою з покращеним посібником і списком доступних команд.

WordPad, текстовий редактор між Блокнотом і Microsoft Word, видаляється. Користувачам залишили вибір між Блокнотом або Word.

Windows Mixed Reality, залишок епохи Windows 10, припиняється через відсутність нових гарнітур Windows Mixed Reality.

Підсистему Windows для Android, яка дозволяла Windows 11 запускати програми Android, уже видалено.

Джерело: itsider.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Закон про конфіскації російських активів, прийнятий Палатою представників
Сегодня 10:15    111
США можуть направити додаткових військових радників в Україну
Сегодня 10:02    114
Дуже правильний крок. З трагічною передісторією
Сегодня 07:53    142
Палата Представників Конгресу США ухвалила проєкт закону про підтримку України
Сегодня 07:11    183
Тимоти Снайдер поставил в неловкое положение Марджори Тейлор Грин
Сегодня 06:22    241
Фух. Все четыре законопроекта, по которым будут голосовать в субботу, прошли чтение в комитете по регламенту
20.04.2024 08:15    179
Трамп-мл подтвердил план отца истощить Украину для того, чтобы умиротворить путина на переговорах, которые Трамп намерен провести с ним.
20.04.2024 07:22    180
Україна за крок до отримання критично важливої допомоги від США. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
20.04.2024 06:31    323
США анонсировали санкции против «любой китайской компании», помогающей российскому ВПК
19.04.2024 10:18    191
Процес голосування за пакет підтримки для України від США розблоковано
19.04.2024 07:57    299
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 