До них усі звикли: з Windows приберуть 6 популярних функцій

У 2024 році Microsoft припиняє підтримку 32-розрядних програм Arm в оновленні Windows 11 2024, оскільки галузь протягом багатьох років відходила від 32-розрядних програм Arm.

Steps Recorder, інструмент, який дозволяв користувачам записувати кроки на своєму комп’ютері, також може бути видалено на користь Snipping Tool. Розпізнавання мовлення Windows замінюється голосовим доступом, модернізованою альтернативою з покращеним посібником і списком доступних команд.

WordPad, текстовий редактор між Блокнотом і Microsoft Word, видаляється. Користувачам залишили вибір між Блокнотом або Word.

Windows Mixed Reality, залишок епохи Windows 10, припиняється через відсутність нових гарнітур Windows Mixed Reality.

Підсистему Windows для Android, яка дозволяла Windows 11 запускати програми Android, уже видалено.

Джерело: itsider.com.ua

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