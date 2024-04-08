Розробники інтегрують штучний інтелект у морські дрони українського виробництва

Експерт Defense Express, капітан першого рангу ВМС України у відставці Володимир Заблоцький вважає, що інтегрувати функції штучного інтелекту в морський дрон цілком можливо. Про це він розповів в інтерв'ю для Radio NV.

● За словами Заблоцького, надводний безпілотник можна оснастити функціоналом на базі ШІ. Розробники могли б запрограмувати дрон, коли він ще перебуває на суші. А потім, під час місії, вони могли б внести корективи, наприклад, щодо маршруту, використовуючи лінію зв’язку з апаратом.

Фахівець зазначає: GPS-навігація — слабке місце дрона, оскільки за сигналами GPS ворог може легко відстежити апарат і знищити його. А ось ШІ дасть змогу заздалегідь прокласти основний маршрут, і дрон «знатиме», в якому напрямку і з якою швидкістю рухатися. Ба більше — надводні безпілотники не занурюються під воду, а діють так само як і БПЛА. У безекіпажних катерів є певні засоби навігації, в які закладаються необхідні рішення, що приймаються у тих чи інших обставинах.

Експерт Defense Express зазначив, що в атаці морського безпілотника зі штучним інтелектом оператор може не брати участі, наприклад, якщо ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби, які глушать сигнал. Заблоцький зазначив, що ШІ здатний зробити надводний безпілотник менш уразливим до засобів РЕБ, і більш «розумним», здатним самостійно ідентифікувати ціль і бити по ній.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»