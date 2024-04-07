Microsoft розкриває, скільки доведеться заплатити, щоб продовжувати використовувати Windows 10

Корпорація Майкрософт припиняє підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року, і вам потрібно буде платити щороку, якщо ви хочете продовжувати безпечно користуватися операційною системою. Корпорація Майкрософт запропонує користувачам Windows 10 розширені оновлення безпеки (ESU) за ціною від 61 долара за перший рік.

Ціни на додаткові оновлення безпеки будуть запропоновані споживачам вперше з Windows 10. Підприємствам і споживачам потрібно буде придбати ліцензії ESU для кожного пристрою Windows 10, яким вони планують продовжувати користуватися після завершення терміну підтримки наступного року.

Для компаній перший рік коштує 61 долар. Потім вона подвоюється до 122 доларів на другий рік, а потім знову подвоюється в третій рік до 244 доларів. Якщо ви берете участь у програмі ESU на другому році, вам також доведеться заплатити за перший рік, оскільки ESU накопичуються.

У середу корпорація Майкрософт оновила публікацію в блозі Windows IT Pro , зазначивши, що вказані ціни стосуються лише комерційних організацій і що деталі споживчих цін «будуть надані пізніше».

Корпорація Майкрософт зазвичай пропонує лише підписку на розширені оновлення безпеки для організацій, яким потрібно продовжувати працювати зі старішими версіями Windows. Цього разу все по-іншому, оскільки велика кількість людей досі користується Windows 10 майже дев’ять років після її випуску в 2015 році.

«Розширені оновлення безпеки не призначені як довгострокове рішення, а радше як тимчасовий міст», — пояснює Microsoft у дописі в блозі . «Ви можете придбати ліцензії ESU для пристроїв Windows 10, які не плануєте оновлювати до Windows 11, починаючи з жовтня 2024 року, тобто за рік до завершення дати підтримки».

Корпорація Майкрософт пропонує 25-відсоткову знижку компаніям, які використовують хмарне рішення Microsoft для оновлення, наприклад Intune або Windows Autopatch. Це знижує ціну до 45 доларів США за користувача (до п’яти пристроїв) протягом першого року. Якщо ви використовуєте ноутбуки та комп’ютери з Windows 10 для підключення до хмарних комп’ютерів Windows 11 через Windows 365, Microsoft відмовляється від плати за оновлення системи безпеки, оскільки ліцензії входять у вартість підписки на Windows 365.

Школи отримають ще більшу знижку, оскільки Microsoft пропонує ліцензію в розмірі 1 долар на перший рік, яка потім подвоюється до 2 доларів на другий рік і 4 доларів на третій рік. Не схоже, що Microsoft збирається пропонувати спеціальні знижки для споживачів, але ми ще кілька місяців до початку продажу цих ліцензій, тому компанія все ще може запропонувати щось для споживачів.

Звичайно, Microsoft хоче, щоб споживачі замість цього перейшли на Windows 11. Мільйони комп’ютерів не можуть офіційно оновитися до Windows 11 через суворіші вимоги до апаратного забезпечення та посилення безпеки Microsoft з її останньою ОС. Windows 11 підтримується лише на ЦП, випущених з 2018 року, і на пристроях, які підтримують чіпи безпеки TPM.

У результаті Windows 11 відстала від випуску Windows 10, який пропонувався користувачам Windows 7 і Windows 8 як безплатне оновлення. Windows 11 також була безплатним оновленням, але лише для машин з Windows 10, які відповідали суворим мінімальним вимогам до обладнання.

За даними StatCounter, Windows 10 все ще використовують 69 відсотків усіх користувачів Windows, у порівнянні з лише 27 відсотками Windows 11. Це велика прогалина, яку Microsoft навряд чи закриє протягом наступних 18 місяців, тому багатьом користувачам Windows 10 доведеться платити за неї. оновлення безпеки вперше.

Джерело: http://internetua.com

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