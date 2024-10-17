SpaceX прискорить Starlink у десять разів

Компанія SpaceX подала запит до FCC (Федеральна комісія зі зв’язку США) на внесення ряду змін до мережі супутникового зв’язку Starlink. Зміни стануть частиною супутникової мережі SpaceX Gen2 NGSO, яка, як стверджує SpaceX, принесе кілька важливих поліпшень. А саме, дозволить SpaceX надавати гігабітні послуги клієнтам Starlink, підвищивши швидкість удесятеро зі 100 Мбіт/с. Інші покращення полягають у зниженні затримки, повсюдному мобільному підключенні тощо.

Для цього SpaceX просить дозвіл спустити три групи своїх супутників приблизно на 8,5% від їхньої поточної висоти — з 525 км, 530 км та 535 км до висоти 480 км, 485 км та 475 км відповідно. SpaceX стверджує, що такий крок також знизить ймовірність зіткнень з іншими супутниками, коли апарат Starlink досягнуть кінця свого терміну служби, і дозволить швидше згоріти їх залишкам в атмосфері Землі.

Нижча орбіта також спростить для SpaceX розгортання більшої кількості супутників у майбутньому, оскільки попит з боку потенційних клієнтів зростає, особливо у сільській місцевості.

На додаток до нижчої орбіти SpaceX вимагає змінити мінімальний кут піднесення на п’ять градусів з 25 до 20°. Ця зміна збільшить час, протягом якого супутник може підтримувати зв’язок із наземними станціями, незважаючи на те, що він знаходиться ближче до горизонту. Однак є побоювання, що це викликатиме перешкоди в роботі інших супутникових систем, хоча SpaceX і включила докази зворотного.

Джерело: portaltele.com.ua

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