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Світові ринки падають через побоювання другої хвилі COVID-19

Світові ринки падають через побоювання другої хвилі COVID-19

Настрої інвесторів погіршилися на тлі ускладнення епідеміологічної обстановки в світі, яке ставить під загрозу відновлення світової економіки за графіком, подібним до латинської букви V

Індекси світових фондових бірж і товарних ринків 15 червня продовжили падіння, яке розпочалося минулого тижня на тлі побоювань щодо другої хвилі коронавірусної інфекції.

На торгах в Азії ф’ючерси на один із провідних американських індексів S&P 500 пробили мінімуми минулого тижня і опустилися до рівнів кінця березня.

Також котирування нафти, які на піку відновлення минулого тижня перевищували 43 долари за барель Brent, нині опустилися до позначки 38 доларів за барель, хоча падали і ще нижче, до 37 доларів.

Настрої інвесторів погіршилися на тлі ускладнення епідеміологічної обстановки в світі, яке ставить під загрозу відновлення світової економіки за графіком, подібним до латинської букви V.

Іншою причиною зниження ринку акцій є розчарування рішенням Федеральної резервної системи США, яка минулого тижня утрималася від оголошення про додаткові заходи монетарної підтримки економіки.

Упродовж останніх днів у Китаї зафіксовані нові вогнища COVID-19, у Токіо спостерігається зростання захворюваності, а Латинська Америка перетворюється на нове джерело інфекції.

Источник: radiosvoboda.org

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