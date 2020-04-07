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Світовий банк виділить $160 млрд для протидії коронавірусу

Світовий банк виділить $160 млрд для протидії коронавірусу

Світовий банк оголосив про запуск нової програми підтримки, в межах якої найбіднішим країнам світу виділять $160 млрд, щоб вони могли протидіяти COVID-19

Про це повідомив президент Світового банку Девід Малпес.

“Світовий банк вдається до широких дій для того, аби протидіяти поширенню COVID-19, і ми вже маємо операції з підтримки системи охорони здоров'я у 65 країнах світу”, - зазначив він.

Нова програма Світового банку буде діяти протягом 15 місяців. Це означає, що протягом цього часу найбідніші країни світу зможуть отримати фінансову допомогу для протидії коронавірусу.

Окрім протидії вірусу, економічна допомога Світового банку буде направлятися на боротьбу з наслідками економічної кризи, на підтримку бізнесу та захист вразливих верств населення.

Источник: espreso.tv

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Темы: экономика

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