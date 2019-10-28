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Сегодня 10:55
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Tesla представила новую версию солнечной черепицы и готова сделать ее массовой

Tesla представила новую версию солнечной черепицы и готова сделать ее массовой

Обновление поможет наконец подстегнуть развитие солнечного бизнеса компании. По мнению Маска, у этого сектора есть все шансы превзойти успехи автомобильного подразделения.

Tesla показала новую, третью версию своей солнечной черепицы. Презентация прошла вечером 25 октября после нескольких переносов. По словам Илона Маска, устанавливать обновленную солнечную черепицу начнут уже в ближайшие недели.

Впервые Tesla продемонстрировала солнечную черепицу в 2016 году, а предварительные заказы стартовали в 2017 году. Информация о том, что компания работает над новой версией, появилась летом. Тогда Маск сообщил общему собранию акционеров, что солнечная черепица нового поколения стала намного эффективнее, а ее стоимость сравнялась с ценой обычного покрытия для крыши. Это позволило заговорить о начале массового производства.

До сих пор солнечная черепица Tesla не пользовалась особенным спросом. Возможно, все изменится с появлением новой версии.

Солнечный сектор компании пока заметно отстает от других. Хотя в третьем квартале солнечных батарей было установлено на 48% больше, чем во втором, при сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 54%.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: США, электро

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