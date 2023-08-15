Торговельна мережа FOZZY тимчасово припиняє свою роботу в Одесі

Внаслідок російської атаки в ніч з 13 на 14 серпня приміщення нашого гіпермаркету FOZZY в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає.

Загиблих немає, серед постраждалих – троє наших співробітників, наразі їх стан стабільний. Ми залишаємося на зв’язку з ними, їх родинами і з надією чекаємо на добрі новини. Скорішого одужання вам, друзі та колеги!

Одеса сьогодні – місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичне життя навіть в умовах війни.

Місце, де колись був гарний оновлений FOZZY, двері якого відтепер зачинено.

Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде.

Одесити, любі, ми дякуємо вам за теплі слова підтримки, ваша небайдужість надихає та тримає нас.

Віримо, що ми вистоїмо та обов’язково відбудуємо кожен квадратний метр. Бо наш український незламний дух – не знищити та не зламати!

Слава нації. Смерть ворогам.

З вірою в Перемогу, ваш FOZZY

Джерело: https://www.facebook.com/fozzyshop.ua

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